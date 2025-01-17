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İzmir'de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (17 Ocak Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 17 Ocak Cuma İzmir'deki su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ocak Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

BALÇOVA FEVZİ ÇAKMAK, KORUTÜRK 17.01.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

BORNOVA ATATÜRK 17.01.2025 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

BUCA ÇAMLIKULE 17.01.2025 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

ÇEŞME 16 EYLÜL 17.01.2025 saat 09:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

ÇEŞME 16 EYLÜL 17.01.2025 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

ÇEŞME MUSALLA 17.01.2025 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

ÇİĞLİ ŞİRİNTEPE 17.01.2025 saat 09:00 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 17.01.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

KARABAĞLAR SALİH OMURTAK, METİN OKTAY, ŞEHİTLER, MALİYECİLER 17.01.2025 saat 09:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

KONAK SELÇUK, TINAZTEPE, ÇİMENTEPE, DUATEPE, 2.KADRİYE 17.01.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

MENDERES GÜMÜLDÜR İNÖNÜ 17.01.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saat boyunca sular olmayacak! Bu ilçelerde oturanlar dikkat!

ÖDEMİŞ YENİCEKÖY, KÜÇÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, HACIHASAN, KEMER, YILANLI 17.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.