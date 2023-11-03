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Haberler Galeri İzmir'de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İzmir'de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İZSU bugün (3 Kasım Cuma) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 8 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Bornova, Çiğli, Çeşme, Gaziemir, Karaburun, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı ilçelerinde suların kesileceği öğrenildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 3 Kasım Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 10:46 Güncelleme Tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 10:55

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 3 Kasım Cuma İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

BORNOVA YEŞİLOVA, RAFET PAŞA 03.11.2023 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÇEŞME OVACIK 03.11.2023 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

ÇİĞLİ KÖYİÇİ 03.11.2023 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

GAZİEMİR IRMAK 03.11.2023 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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