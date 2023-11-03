İzmir'de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanlar dikkat

İZSU bugün (3 Kasım Cuma) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 8 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Bornova, Çiğli, Çeşme, Gaziemir, Karaburun, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferhisar, Torbalı ilçelerinde suların kesileceği öğrenildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 3 Kasım Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...