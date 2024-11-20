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İzmir'de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (20 Kasım Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Karşıyaka, Kınık, Konak, Menderes, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 20 Kasım Çarşamba İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 20 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

BAYRAKLI OSMANGAZİ 20.11.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER, ÇİÇEK, CENGİZHAN, ALPASLAN 20.11.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

BORNOVA KAZIMDİRİK, ERZENE 20.11.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

ÇEŞME MUSALLA 20.11.2024 saat 09:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 20.11.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

KARŞIYAKA AKSOY, BOSTANLI 20.11.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

KINIK POYRACIK 20.11.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

KONAK BALLIKUYU, KOSOVA, KADİFEKALE, YEŞİLDERE 20.11.2024 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

MENDERES ÇUKURALTI 20.11.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 20.11.2024 saat 09:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

ÖDEMİŞ BİRGİ 20.11.2024 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

URLA YELALTI 20.11.2024 saat 10:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.