İzmir'de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (20 Kasım Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Karşıyaka, Kınık, Konak, Menderes, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 20 Kasım Çarşamba İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 20 Kasım 2024 11:00 Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





