İzmir'de 8 saate varan su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU uyardı
Son dakika İzmir haberleri... Bugün (20 Kasım Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Karşıyaka, Kınık, Konak, Menderes, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 20 Kasım Çarşamba İzmir'deki su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 20 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...