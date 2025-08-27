İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU tek tek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ağustos Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

