İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! Bu ilçelerde oturanları İZSU tek tek uyardı
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ağustos Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU çalışma ve arıza kaynaklı yaşanacak kesintilerin ilçelerini ve saatlerini açıkladı. İşte 27 Ağustos Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI FUAT EDİP BAKSI 27.08.2025 saat 11:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA DOĞANLAR, MEVLANA, ÜMİT 27.08.2025 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA CUMHURİYET 27.08.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK AŞAĞI 27.08.2025 saat 08:04 ile 10:04 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK SELÇUK, TUZCU 27.08.2025 saat 11:05 ile 14:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 27.08.2025 saat 11:26 ile 13:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK, ATATÜRK PLASTİK OSB, CUMHURİYET, GAZİ, GÖLCÜK, IRMAK, İSMET İNÖNÜ, KEMAL ATATÜRK, UĞUR MUMCU, ULUS, YAHŞELLİ, YEŞİL PINAR, ZEYTİNLİK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 28.08.2025 saat 23:00 ile 29.08.2025 saat 05:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, GERÇEKLİ, HACIHASAN, KEMER, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, YILANLI 27.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA BARBAROS, BİRGİ, KADIOVACIK, NOHUTALAN, UZUNKUYU, ZEYTİNELİ, ZEYTİNLER 27.08.2025 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.