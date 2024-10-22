İzmir'de 8 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (22 Ekim Salı) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 22 Ekim Salı İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 22 Ekim 2024 10:51 Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





