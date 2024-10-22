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İzmir'de 8 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (22 Ekim Salı) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 22 Ekim Salı İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 22 Ekim Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

BERGAMA ATMACA, SELÇUK, BARBAROS, GAZİPAŞA, ERTUĞRUL, ULUCAMİİ, TALATPAŞA, KURTULUŞ, TURABEY 22.10.2024 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

BUCA EFELER, YİĞİTLER, GÜVEN, LALELİ, VALİ RAHMİ BEY 22.10.2024 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

ÇEŞME CUMHURİYET 22.10.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi için İZSU uyardı

ÇEŞME ILDIR 22.10.2024 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.