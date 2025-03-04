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Haberler Galeri İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı: Bayraklı, Ödemiş, Konak...

İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı: Bayraklı, Ödemiş, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (4 Mart Salı) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 4 Mart Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı: Bayraklı, Ödemiş, Konak...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 4 Mart Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı: Bayraklı, Ödemiş, Konak...

BAYINDIR FIRINLI, KARAHALİLLİ, TOKATBAŞI 04.03.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı: Bayraklı, Ödemiş, Konak...

BAYRAKLI POSTACILAR, SOĞUKKUYU 04.03.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı: Bayraklı, Ödemiş, Konak...

KARABAĞLAR GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, POLİGON 04.03.2025 saat 12:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı: Bayraklı, Ödemiş, Konak...

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, KIRKÖY, YENİ 04.03.2025 saat 06:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı: Bayraklı, Ödemiş, Konak...

KONAK BOĞAZİÇİ, EMİR SULTAN, FERAHLI, LEVENT 04.03.2025 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı: Bayraklı, Ödemiş, Konak...

ÖDEMİŞ ARTICAK, BIÇAKÇI, BİRGİ, BOZCAYAKA, ÇAĞLAYAN, ÇOBANLAR, DOLAYLAR, GÖLCÜK, GÜNLÜCE, HACIHASAN, KEMENLER, KONAKLI, MESCİTLİ, MURSALLI, OVAKENT, PİRİNÇÇİ, YOLÜSTÜ 04.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçede oturanları uyardı: Bayraklı, Ödemiş, Konak...

SELÇUK ATATÜRK 04.03.2025 saat 09:33 ile 11:33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.