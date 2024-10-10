İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde suların kesileceği İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 10 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...