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İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde suların kesileceği İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 10 Ekim Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

SELÇUK ATATÜRK 10.10.2024 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

TİRE FATİH 10.10.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

TİRE KAHRAT 10.10.2024 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

TORBALI İNÖNÜ 10.10.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.