İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (24 Ocak Cuma) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 24 Ocak Cuma İzmir'deki su kesintisi detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Ocak Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI EMEK, GÜMÜŞPALA 24.01.2025 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE, ÇAY, ÇİÇEK 24.01.2025 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME İSMET İNÖNÜ, MUSALLA 24.01.2025 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GENERAL KAZIM ÖZALP 24.01.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇINARTEPE, MEHMET AKİF, ULUBATLI 24.01.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK, BİRGİ, KAZANLI, ARTICAK, ORTAKÖY, ÜZÜMLÜ, KARADOĞAN, DEMİRCİLİ, TOSUNLAR, KÖSELER, ÇAMYAYLA, IŞIK 24.01.2025 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ATATÜRK 24.01.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE TURAN, İBNİ MELEK, TOKİ, HÜRRİYET, CUMHURİYET, 4 EYLÜL, FATİH, ATATÜRK, İPEKÇİLER, ADNAN MENDERES, KURTULUŞ, IŞIKLI 24.01.2025 saat 10:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.