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Haberler Galeri İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı... 22 Mart Cumartesi su kesintileri

İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı... 22 Mart Cumartesi su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (22 Mart Cumartesi 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 22 Mart Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı... 22 Mart Cumartesi su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 22 Mart Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı... 22 Mart Cumartesi su kesintileri

BORNOVA SERİNTEPE, ZAFER 22.03.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı... 22 Mart Cumartesi su kesintileri

BUCA GÖKSU 22.03.2025 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı... 22 Mart Cumartesi su kesintileri

MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET 22.03.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı... 22 Mart Cumartesi su kesintileri

ÖDEMİŞ BALABANLI, BEYAZITLAR, BOZDAĞ, KARAKOVA, KAZANLI, KÜÇÜKAVULCUK, SEYREKLİ, TEKKE, VELİLER 22.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 sa

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı... 22 Mart Cumartesi su kesintileri

SEFERİHİSAR ORHANLI 22.03.2025 saat 09:09 ile 11:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı... 22 Mart Cumartesi su kesintileri

SEFERİHİSAR ATATÜRK 22.03.2025 saat 10:53 ile 12:53 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.