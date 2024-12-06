İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (6 Aralık Cuma) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 6 Aralık Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...