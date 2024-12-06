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İzmir'de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (6 Aralık Cuma) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 6 Aralık Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

BORNOVA KIZILAY, ERGENE 06.12.2024 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

ÇEŞME CELAL BAYAR 06.12.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

DİKİLİ BADEMLİ 06.12.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

KEMALPAŞA BAĞYURDU 06.12.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

KONAK ÇINARTEPE 06.12.2024 saat 11:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK, HAMAM, ÇAYIR, KÜÇÜKÖREN, GÜNEY, DEMİRDERE 06.12.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK, HAMAM, ÇAYIR, KÜÇÜKÖREN, GÜNEY, DEMİRDERE 06.12.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK, HAMAM, ÇAYIR, KÜÇÜKÖREN, GÜNEY, DEMİRDERE 06.12.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeyi uyardı

ÇEŞME CELAL BAYAR 06.12.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.