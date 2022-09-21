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İzmir'de 9 ilçede su kesintisi! Bir ilçede kesinti 9 saati bulacak 21 Eylül Çarşamba
İzmir'de 9 ilçede su kesintisi! Bir ilçede kesinti 9 saati bulacak 21 Eylül Çarşamba
İzmir'de bugün 21 Eylül Çarşamba bazı ilçelerde sular kesilecek. İZSU'nun duyurusuna göre kesinti 9 ilçede gerçekleşecek. Vatandaşlar İzmir'de su kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Eylül Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:22
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:49
İzmir'de 9 ilçede su kesintisi- 21 Eylül Çarşamba
İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintilerinin olacağı araştırılmaya başlandı. İZSU bugüne ait kesintileri sitesi üzerinden duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 21 Eylül Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de 9 ilçede su kesintisi- 21 Eylül Çarşamba
ALİAĞA
SAMURLU 20.09.2022 saat 21:30 ile 23:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 9 ilçede su kesintisi- 21 Eylül Çarşamba
BAYRAKLI
MANAVKUYU 21.09.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 9 ilçede su kesintisi- 21 Eylül Çarşamba
BERGAMA
İSLAMSARAY 20.09.2022 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de 9 ilçede su kesintisi- 21 Eylül Çarşamba
BORNOVA
RAFET PAŞA, BARBAROS 21.09.2022 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.