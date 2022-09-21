İzmir'de 9 ilçede su kesintisi! Bir ilçede kesinti 9 saati bulacak 21 Eylül Çarşamba

İzmir'de bugün 21 Eylül Çarşamba bazı ilçelerde sular kesilecek. İZSU'nun duyurusuna göre kesinti 9 ilçede gerçekleşecek. Vatandaşlar İzmir'de su kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Eylül Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...