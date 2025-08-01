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Haberler Galeri İzmir'de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

İzmir'de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

Son dakika haberleri... İZSU bugün 1 Ağustos Cuma 2025 İzmir'de yaşanacak planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olaca İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Ağustos Cuma İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe kesinti yaşanacak detayları duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde hangi saatlerde su kesintisi olacak? İşte 1 Ağustos Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

ALİAĞA MİMAR SİNAN 01.08.2025 saat 10:23 ile 14:23 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

BAYRAKLI ONUR 01.08.2025 saat 11:18 ile 13:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER 01.08.2025 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

BEYDAĞ ATATÜRK, CUMHURİYET 01.08.2025 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

ÇEŞME GERMİYAN 01.08.2025 saat 10:34 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

DİKİLİ GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY 29.07.2025 saat 22:00 ile 30.07.2025 saat 08:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 01.08.2025 saat 08:12 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

GAZİEMİR ATATÜRK, FATİH, HÜRRİYET, MENDERES 01.08.2025 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saat su olmayacak! İZSU bu ilçeleri tek tek uyardı... İşte 1 Ağustos Cuma su kesintileri

ÖDEMİŞ ARTICAK, BALABANLI, BOZCAYAKA, KAYAKÖY, KAZANLI, KONAKLI, OVAKENT, YOLÜSTÜ 01.08.2025 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.