İzmir'de 9 saatlik su kesintine karşı önleminizi alın! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Urla, Konak, Torbalı...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Balçova, Beydağ, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş, Torbalı ve Urla ilçelerinde saatler sürecek su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 17 Nisan Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 17 Nisan 2025 11:05 Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





