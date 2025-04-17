İzmir'de 9 saatlik su kesintine karşı önleminizi alın! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Urla, Konak, Torbalı...
Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Balçova, Beydağ, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menemen, Ödemiş, Torbalı ve Urla ilçelerinde saatler sürecek su kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 17 Nisan Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU planlı su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
BALÇOVA ÇETİN EMEÇ 17.04.2025 saat 09:52 ile 11:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ ALAKEÇİLİ 17.04.2025 saat 10:10 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, KİBAR, SELVİLİ 17.04.2025 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN TEPEBOZ 17.04.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FERAHLI, KÜÇÜKADA, KÜLTÜR, MİMAR SİNAN, ZEYTİNLİK, 19 MAYIS 17.04.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN IRMAK, ZEYTİNLİK 17.04.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BALABANLI, BEBEKLER, ÇAMYAYLA, DEMİRCİLİ, DEREUZUNYER, GÜNLÜCE, KARADOĞAN, KAZANLI, KÖSELER, MURSALLI, ORTAKÖY, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÜZÜMLÜ 17.04.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ANAFARTALAR, ATATÜRK, HÜRRİYET, ZAFER 17.04.2025 saat 09:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI SUBAŞI 17.04.2025 saat 08:55 ile 16:55 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK 17.04.2025 saat 10:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.