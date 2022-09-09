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İzmir'de 9 saatlik su kesintisi 9 Eylül Cuma! O ilçede yaşayanlar dikkat!

İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağı araştırılıyor. İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de bazı mahallelerde 9 saati bulan su kesintisi bekleniyor. İşte 9 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 11:46 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





