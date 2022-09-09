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İzmir'de 9 saatlik su kesintisi 9 Eylül Cuma! O ilçede yaşayanlar dikkat!
İzmir'de 9 saatlik su kesintisi 9 Eylül Cuma! O ilçede yaşayanlar dikkat!
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağı araştırılıyor. İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de bazı mahallelerde 9 saati bulan su kesintisi bekleniyor. İşte 9 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 11:46
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2022 Cuma 11:46
İzmir'de bugün Bayındır, Foça, Buca ve daha birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 9 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları...
BAYINDIR
PINARLI 09.09.2022 saat 11:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ
HALIKÖY 08.09.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA
SERİNTEPE, ZAFER, MERİÇ 09.09.2022 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA
MENDERES09.09.2022 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.