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Haberler Galeri İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (22 Ocak Çarşamba) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 22 Ocak Çarşamba İzmir'deki su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 22 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, BARBAROS, RAFET PAŞA, TUNA 22.01.2025 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

KARABAĞLAR GENERAL KAZIM ÖZALP 22.01.2025 saat 11:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

KİRAZ YENİ 22.01.2025 saat 08:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

ÖDEMİŞ BALABANLI, KAZANLI, ARTICAK, GÖLCÜK, VELİLER, HACIHASAN, YILANLI, KEMER 22.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

ÖDEMİŞ BİRGİ 22.01.2025 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

URLA GÜLBAHÇE 22.01.2025 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri saat vererek uyardı

URLA YELALTI 22.01.2025 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.