İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (6 Mart Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 6 Mart Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 06 Mart 2025 11:32 Son Güncelleme : 06 Mart 2025 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





