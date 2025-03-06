  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (6 Mart Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 6 Mart Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 6 Mart Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

BORNOVA MERKEZ, SERİNTEPE, ZAFER 06.03.2025 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ 06.03.2025 saat 10:55 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 06.03.2025 saat 09:24 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇAMLI, ÇELEBİ, KAHRAMANDERE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YAKA, YALI, YELKİ 06.03.2025 saat 09:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, VATAN 06.03.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

KEMALPAŞA BAĞYURDU KAZIMPAŞA, BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK, BAĞYURDU YENİ 06.03.2025 saat 08:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT 06.03.2025 saat 09:35 ile 17:35 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜNERLİ, İNÖNÜ, SÜZBEYLİ, TUZÇULLU, 75.YIL CUMHURİYET, 85.YIL CUMHURİYET 06.03.2025 saat 10:07 ile 13:08 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka

ÖDEMİŞ ARTICAK, DOLAYLAR, GÜNLÜCE, MURSALLI 06.03.2025 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.