İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı: Karabağlar, Çeşme, Foça, Karşıyaka
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (6 Mart Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 6 Mart Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 6 Mart Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...