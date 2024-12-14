İzmir'de 9 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (14 Aralık Cumartesi) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İşte 14 Aralık Cumartesi İzmir'de su kesintisinin detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 14 Aralık Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI ONUR 14.12.2024 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA YILDIZ, ATATÜRK 14.12.2024 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ MALTEPE 14.12.2024 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR DEVRİM, KİBAR, GÜNALTAY 14.12.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 9 EYLÜL, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, İSTİKLAL 14.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT 14.12.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HACIHASAN, KEMER, YILANLI, KÜÇÜKÖREN, BOZDAĞ, KÖSELER, ÇAMLICA, HAMAM, DEMİRDERE, ÇAYIR, KÜÇÜKAVULCUK, BAYEZİTLER 14.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAZANLI 14.12.2024 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.