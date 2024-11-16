İzmir'de AIDS’ten hayatını kaybeden çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de tedavi gördüğü hastanede AIDS nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki A.E.K'nın turizmcinin babasının ifadesi ortaya çıktı. Ayrıca ailede sadece turizmci baba K.K.'nin HIV pozitif olduğu, anne ile kardeşinin negatif olduğu bildirildi.
İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K. 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 8. sınıf öğrencisi çocuğun ölümü şok etkisi yarattı.
SABAH, talihsiz çocuğun ölümüyle ilgili detaylara ulaştı. Muğla'da yaşayan A.E.K.'nin kendisinden küçük bir erkek kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Ailede sadece turizmci baba K.K.'nin HIV pozitif olduğu, anne ile kardeşinin negatif olduğu bildirildi.
ANİDEN 8-9 KİLO KAYBETTİ A.E.K.'nin ailesinin ilk olarak Ağustos ayında çocuklarının aniden 8-9 kilo kaybetmesi, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikayeti ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi. A.E. K. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Ailesi ile birlikte Muğla'daki evine döndü. Ancak A.E.K.'nin rahatsızlıkları aynı şekilde devam etti. Bunun üzerine 28 Eylül 2024'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne aynı şikayetlerle başvuru yapıldı. Genel Pediatri Servisi'ne yatırılan çocuk burada yapılan tetkiklerde HIV pozitif olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine küçük çocuk enfeksiyon servisine kaldırıldı.
BABA HASTALIĞINI ŞUBAT AYINDA KAN BAĞIŞI SIRASINDA ÖĞRENDİ A.E.K.'nin babası K.K.'nin HIV pozitif olduğu geçtiğimiz Şubat ayında belirlendi. Baba K.K. kan bağışı sırasında hastalığını öğrendi.
Çocuk ve babada pozitif; anne ve diğer kardeşte negatif çıkması üzerine cinsel istismar ihtimali üzerine adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatriden destek istendi.
Cinsel istismar şüphesi üzerinde başlatılan soruşturmada çocuk psikiyatrisi hem A.E.K. ile hem de babası K.K. ile görüşme yaptı. Çocuk psikiyatri tarafından 8 Ekim 2024'te yapılan değerlendirmede, "İstismar baba ve çocukla yapılan görüşmelerde ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi" dedi.
Turizmci baba K.K.'nın ifadesinde ise, "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle 11 Kasım'da A.E.K.'ye otopsi yapıldı.
ADLI TIP RAPORUNDA CİNSEL İSTİSMAR YOK SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, İzmir Adli Tıp Kurumu, AIDS'ten hayatını kaybeden A.E.K.'ye HIV pozitif teşhisi konunca soruşturma kapsamında rutin bir uygulama olarak küçük çocuk hayattayken muayene yapıldı. Adli Tıp Kurumu görevlileri tarafından yapılan muayenede küçük çocukta cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı. Bu şekilde hazırlanan rapor soruşturma dosyasında kondu.
"KAN YOLUYLA BULAŞIYOR" Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, HIV virüsünün 3 şekilde geçtiğini anlattı. Anneden direk gebelik sırasında bebeğe virüsün geçebildiğini söyleyen Ceyhan, "HIV virüsünde ikinci gördüğümüz geçme şekli cinsel temas. 3. olarak kan ya da kan ürünüyle geçebilir. Kan ürününün bulaştığı materyalin insan kanına verilmesi sonucu ya da ameliyat sırasında olabilir. Çocuğa daha önce ameliyat sırasında test yapılmış ve negatif çıkmış. Daha duyarlı ikinci bir test daha yapılması gerekiyordu. Bu testlerin aralıklı olarak yapılması gerekirdi. Babanın kanının çocuğun vücudundaki bir yaradan ya da mide bağırsak sistemindeki küçük bir yaradan çocuğun kanına temas etmesi sonucu virüs bulaşmış olabilir. Virüsün bir şekilde kana ulaşması gerekiyor" dedi.
TÜKÜRÜKTEN BULAŞMAZ Tükürükte yeteri kadar virüs olmadığını anlatan Ceyhan, "Sarılmakla AIDS bulaşmaz. Cinsel ilişki, mide bağırsak sisteminin atıkları kusmuk, dışkı daha çok virüs bulundurur. Tükürükte yeteri kadar virüs olmaz. Bunların bir şekilde çocuğun kanına geçmesi lazım. Öpmek ya da sürtünmek ile bulaşmaz. Ağızdan giriyorsa bir yerden kana geçecek açıklık olması lazım. Yara ülser olması lazım. Çocukların nereden aldığını bilmek çoğu zaman aile taramasında ortaya çıkabilir" dedi.
10 SENE ÖNCE HIVLI ÇOCUK 124'TÜ, ŞİMDİ 250 Ceyhan, "AIDS'li vaka sayısı yetişkinlerde ne kadar çoksa çocuklarda da o kadar çok görünür. Türkiye'de büyük bir artıştan söz etmek mümkün değil. 10 yıl önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde komisyon oluşturulmuştu. O komisyonda ben de vardım. O zaman 124 kayıtlı çocuk vaka vardı. Şu an yaklaşık 250 civarında oldu. Baba pozitifken anne nasıl negatif kalmış diye merak ediliyor. AIDS'li biriyle korunmasız ilişkide virüsün bulaşma ihtimali yüzde 25-30 civarında. Çiftin biri negatif ya da pozitif olabilir. Doğum sırasında HIV'li anneden bebeğe geçme oranı yüzde 4'lere kadar düşürüldü. Daha önceden HIV pozitif annenin doğurduğu çocuk yüzde 20-40 ihtimalle HIV pozitif doğabiliyordu" dedi.
ANNE SÜTÜNDEN DE BULAŞABİLİR Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tuğba Erdoğan Kızılok, "HIV virüsü bağışıklık sistemi hücrelerine yerleşiyor. Bağışıklık sistemini tahrip ediyor. Bu da başka hastalıkların ortaya çıkmasına yol açıyor. Hızlı kilo kaybı olabiliyor. Şu an için kesin tedavisi yok. Korunmasız cinsel ilişki, uyuşturucu kullanımı, ortak enjektör kullanımı hastalığın geçmesine sebep olabiliyor.
Ayrıca kan ya da kan ürünleri ile bulaşabilir. Anne sütünden bulaşabiliyor. Meni, vajinal sıvılar yoluyla geçebilir. Kan ya da kan ürünleri ile temas edince geçebilir. Bu nedenle başkalarının kişisel aletlerini kullanmamak gerekiyor. Ortak jilet kullanmayın. Ortak diş fırçasını kullanılmamalı. Ortak enjektör kullanılmamalı. Ağız içindeki yaradan ya da vajinadaki yaradan da virüs geçebilir" dedi.