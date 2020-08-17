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İzmir'de akılalmaz görüntüler! Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Müzik eşliğinde oynayan grup, cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüleri, sosyal medyada paylaştı.
Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:48Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:52
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İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tüneli'nde dün akşam çekilen görüntülerde, düğün konvoyundaki sürücüler, tünel içinde araçlarını durduruyor.