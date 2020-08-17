  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de akılalmaz görüntüler! Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı

İzmir'de akılalmaz görüntüler! Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapattı. Müzik eşliğinde oynayan grup, cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüleri, sosyal medyada paylaştı.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:52
İzmir'de akılalmaz görüntüler! Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tüneli'nde dün akşam çekilen görüntülerde, düğün konvoyundaki sürücüler, tünel içinde araçlarını durduruyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de akılalmaz görüntüler! Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı

Kornalar çalarak konvoydaki araçlardan inenler, müzik eşliğinde oynuyor. Bazıları ise cep telefonlarının kameralarıyla video çekiyor.

İzmir'de akılalmaz görüntüler! Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı

Bir kişinin, "Böyle de yolu keserler" dediği duyulan görüntüde, diğer araçlar, beklemek zorunda kalıyor. Konvoydaki araçların yollarına devam etmesi üzerine trafik normale dönüyor.

DHA

İzmir'de akılalmaz görüntüler! Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı
İzmir'de akılalmaz görüntüler! Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos İzmir hava durumu...
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Ağustos İzmir hava durumu...
  • SON DAKİKA