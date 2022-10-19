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Haberler Galeri İzmir'de akılalmaz olay! Evini yaktı, sigara içerek yangını izledi

İzmir'de akılalmaz olay! Evini yaktı, sigara içerek yangını izledi

İzmir'in Buca ilçesinde, dini içerikli kitapları ve eşyaları yakarak sokağa atan A.T.(40), daha sonra evini yaktı. Yangının bulunduğu yerden kurtarılan A.T.'nin yangın sırasında bir koltukta otururken sigara içtiği ve yangını seyrettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 08:56 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:09
İzmir’de akılalmaz olay! Evini yaktı, sigara içerek yangını izledi

Olay, saat 04.00 sıralarında İnönü Mahallesi 677/4 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.T., evinde bulunan dini içerikli kitapları ve eşyaları yakarak sokağa attı.

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İzmir’de akılalmaz olay! Evini yaktı, sigara içerek yangını izledi

Olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta yanan eşyaları ve kitapları yaptıkları müdahale ile söndürdü. Bu sırada A.T., balkondan evini yakacağını söyleyerek içeriye gitti.

İzmir’de akılalmaz olay! Evini yaktı, sigara içerek yangını izledi

Olay yerine gelen polis ekipleri A.T.'yi kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı fakat ikna olmayan A.T., evin salon kısmında yangın çıkarttı.

İzmir’de akılalmaz olay! Evini yaktı, sigara içerek yangını izledi

Alevleri gören itfaiye ekipleri, A.T.'yi çıkarmak için evin kapısını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangının bulunduğu yerden kurtarılan A.T.'nin yangın sırasında bir koltukta otururken sigara içtiği ve yangını seyrettiği öğrenildi.

İzmir’de akılalmaz olay! Evini yaktı, sigara içerek yangını izledi

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen A.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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