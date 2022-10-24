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İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Babaya DNA testi şoku
İzmir'de meydana gelen olayda eşinin hamileliğini 4. ayında haber vermesi üzerine şüphelenen Gürkan Ü. yaptırdığı DNA testi sonucu 3 yaşındaki oğlunun kendisinden olmadığını öğrenerek hayatının şokunu yaşadı.
Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 08:58Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:02
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İzmir'deki bir şirketin Ege Bölge Müdürü Gürkan Ü. (41) 7 yıl önce hayatını insan kaynakları müdürü olarak çalışan Ayşen Ü. (39) ile hayatını birleştirdi. Çiftin mutlu giden evlilikleri bir yıl sonra A. (6) adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesiyle daha da arttı. Aradan geçen zamanda İş nedeniyle farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan çiftin arasında anlaşmazlıklar çıktı.
Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, evlilikleri çatırdamaya başlayan çift, 2018'de boşanmaya karar verdi. Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası sürerken oğlu A. ile ilgili aklındaki soru işaretlerini gidermek için özel bir laboratuvarda DNA testi yaptırdı. Test sonucunda oğlunun kendinden olmadığını öğrenen Gürkan Ü.'nün dünyası başına yıkıldı.
4 CELSE ÇOCUĞU DNA TESTİNDEN KAÇIRDI Bu şok gelişme üzerine Gürkan Ü. soluğu avukatı Bahar ve Gökhan Uluhan'ın yanında aldı. Avukatı aracılığıyla Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi'nde soybağının reddi davası açtı. Mahkeme çocuğun babasının Gürkan Ü.'nün olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi. Ancak Ayşen Ü., çocuğu 4 celse boyunca kaçırarak DNA testi yapılmasını geciktirdi.
Ayşen Ü., çocuğu 4 celse sonra DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na getirdi. Adli Tıpta çocuktan, anne ve babadan alınan örnekler karşılaştırıldı. Yapılan incelemede A.'nın babasının Gürkan Ü. olmadığı anlaşıldı. Dava sonucu küçük A., Gürkan Ü.'nün nüfusundan düşürüldü. 5 yıl boyunca kendi oğlu olarak bildiği A.'ya babalık yapmak zorunda kalan Gürkan Ü., ikinci darbeyi de boşanma davası sonucunda yedi.
KADINA ÖDÜL GİBİ TAZMİNAT Ayşen Ü.'nün avukatı A.'nın annesinin müvekkili olup olmadığına dair bir tespit yapılamadığını belirterek çocuğun hastanede karışmış olabileceğini söyledi. Evliyken karısının kendisini başka biriyle aldatıp bir de çocuk yapmasına rağmen Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi Ayşen Ü.'ye adeta ödül gibi tazminat verdi.