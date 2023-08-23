İzmir’de ana su borusu patladı! Ev ve iş yerlerini su bastı vatandaş isyan etti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Şemikler Mahallesi'nde özel bir firma tarafından yapılan kazı çalışması esnasında ana su borusu patladı. Kuvvetli bir şekilde sokaklara yayılan sular, bölgede bulunan çok sayıda ev ve evin bahçesinde baskınlarına neden oldu. Vana arızası nedeniyle suyun akışı kesilemezken, mahallenin çocukları bir arsaya dolan su da yüzdü.