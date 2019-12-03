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İzmir'de aşçılığın püf noktalarını öğrenip mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek-içecek hizmetleri bölümündeki öğrencilere okulda aldıkları eğitim ve staj dönemindeki çalışmaları sayesinde mezun olmadan iş teklifi geliyor. Okul Müdürü Murat Taşbaşı, "Öğrenciler okulda iyi bir eğitim alıyor, sonrasında işletmelerle iyi diyalog kuruluyor. Bunu da sağladıktan sonra işletmeler, öğrencilerimizi istihdam etme konusunda adeta sıraya giriyor. Geçen yıl mezun ettiğimiz tüm öğrencilerimiz işe yerleşti" dedi

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 13:00
İzmir'de aşçılığın püf noktalarını öğrenip mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek-içecek hizmetleri bölümündeki öğrenciler, okulda aldıkları eğitim ve staj dönemindeki çalışmalarından dolayı mezun olmadan iş teklifi alıyor.

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İzmir'de aşçılığın püf noktalarını öğrenip mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

Yaklaşık 40 yıldır mesleki eğitim veren lise, son yıllarda turizm alanında yetiştirdiği nitelikli elemanlarla dikkati çekiyor. Teorik eğitimin dışında öğrencilere iş öncesi deneyim imkanı sunan okul, öğrencilerini imzalanan protokol kapsamında turizm dönemlerinde Aydın, Antalya ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde staj yaptırıyor.

İzmir'de aşçılığın püf noktalarını öğrenip mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

Ödemişli öğrenciler, geçen hafta Antalya'da düzenlenen "Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali"nde (Gastro Antalya) en iyi lise ekibi kategorisinde gümüş madalya almaya hak kazandı.

İzmir'de aşçılığın püf noktalarını öğrenip mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Taşbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bölümde 120 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

İzmir'de aşçılığın püf noktalarını öğrenip mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

Türkiye ekonomisinde turizmin önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Taşbaşı sektöre kalifiye eleman yetiştiren bu tip okulların son dönemlerde ön plana çıkmaya başladığını aktardı.

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