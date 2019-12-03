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İzmir'de aşçılığın püf noktalarını öğrenip mezun olmadan iş teklifi alıyorlar

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yiyecek-içecek hizmetleri bölümündeki öğrencilere okulda aldıkları eğitim ve staj dönemindeki çalışmaları sayesinde mezun olmadan iş teklifi geliyor. Okul Müdürü Murat Taşbaşı, "Öğrenciler okulda iyi bir eğitim alıyor, sonrasında işletmelerle iyi diyalog kuruluyor. Bunu da sağladıktan sonra işletmeler, öğrencilerimizi istihdam etme konusunda adeta sıraya giriyor. Geçen yıl mezun ettiğimiz tüm öğrencilerimiz işe yerleşti" dedi

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





