İzmir’de asırlık zeytin ağaçlarına özel proje! Zeytinparkla korunacaklar

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İzmir'de asırlık zeytin ağaçlarına özel proje! "Zeytinpark"la korunacaklar
İzmir'in Bergama ilçesinde 200-300 yıllık olduğu değerlendirilen zeytin ağaçları, oluşturulan "Zeytinpark"ta korunacak. 270 zeytin ağacının bulunduğu alan hem ağaçların korunduğu hem de vatandaşların kullanacağı parka dönüştürüldü.
Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 15:32Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 15:47
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Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait katmanları barındıran Bergama, sahip olduğu kültürel ve tarihi varlıklarla her yıl binlerce turisti çekiyor.
Pergamon (çok katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe Tümülüsleri olmak üzere dokuz bileşenden oluşan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı ile 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ilçedeki asırlık zeytin ağaçları da dikkati çekiyor.
Zeytin ağaçlarını korumak ve bölgeyi vatandaşların faydalanabileceği alana dönüştürmek isteyen Bergama Belediyesi, geçen yıl ağustos ayında harekete geçti.
Bu kapsamda şehir merkezinde, içinde 270 asırlık zeytin ağacının bulunduğu 37 bin metrekarelik alan, Vakıflar Genel Müdürlüğünden belediyeye tahsis edildi, ağaçlar korumaya alındı.
Özel hazırlanan proje ile alan her yaştan kişinin, zeytin ağaçlarının gölgesinde keyifli zaman geçirebileceği parka dönüştürüldü.
Çocuklar için oyun gruplarının yerleştirildiği parka, engellilerin faydalanabileceği kısımlar ile yürüyüş ve spor alanları inşa edildi.
Parka zeytin ağaçlarından esinlenerek "Zeytinpark" ismi verildi.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AA muhabirine, 3. derece arkeolojik sit alanı olan bölgede hassas bir çalışma yaptıklarını söyledi.