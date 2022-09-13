İzmir’de asırlık zeytin ağaçlarına özel proje! Zeytinparkla korunacaklar

Pergamon (çok katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe Tümülüsleri olmak üzere dokuz bileşenden oluşan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı ile 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ilçedeki asırlık zeytin ağaçları da dikkati çekiyor.