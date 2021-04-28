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Haberler Galeri İzmir'de aynı eğlence mekanına ikinci baskın: 177 bin lira ceza

İzmir'de aynı eğlence mekanına ikinci baskın: 177 bin lira ceza

İzmir'İn Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından yaklaşık 2 ay içerisinde ikinci kez baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs kurallarına uymayan 27 kişiye ve iş yeri sahibine toplam 177 bin 263 lira para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 00:44 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 00:45
İzmir'de aynı eğlence mekanına ikinci baskın: 177 bin lira ceza

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Eski Havaalanı Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti.

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İzmir'de aynı eğlence mekanına ikinci baskın: 177 bin lira ceza

Mekana baskın yapan polis ekipleri, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı.

İzmir'de aynı eğlence mekanına ikinci baskın: 177 bin lira ceza

27 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan 142 bin 263 lira para cezası kesildi.

İzmir'de aynı eğlence mekanına ikinci baskın: 177 bin lira ceza

Ayrıca mekan işletmecisine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira para cezası kesti.

İzmir'de aynı eğlence mekanına ikinci baskın: 177 bin lira ceza

AYNI MEKANA BASKIN YAPILMIŞ
Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 Nisan'da aynı mekana ceza kesildiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aynı mekana baskın düzenlediği ve içeride bulunan 22 kişiye 69 bin 600 lira para cezası kesilmişti.

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