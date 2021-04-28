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İzmir'de aynı eğlence mekanına ikinci baskın: 177 bin lira ceza

İzmir'İn Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından yaklaşık 2 ay içerisinde ikinci kez baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs kurallarına uymayan 27 kişiye ve iş yeri sahibine toplam 177 bin 263 lira para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 00:44 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 00:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





