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İzmir'de 'Baba Parası' filmi oyuncularına yoğun ilgi! İzmir'de özel gala

Bu yılın iddialı komedi filmlerinden "Baba Parası" için İzmir'de özel bir gala düzenlendi. Filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'e seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2020 Pazar 15:08
İzmir'de 'Baba Parası' filmi oyuncularına yoğun ilgi! İzmir'de özel gala

"Baba Parası" filmine İzmir Optimum Alışveriş Merkezi'nde özel bir gala programı düzenlendi.

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İzmir'de 'Baba Parası' filmi oyuncularına yoğun ilgi! İzmir'de özel gala

Galaya filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin de katıldı. Galada seyirciler yaklaşık 1 saat öncesinden alanı doldurmaya başladı. Oyuncuların sahneye çıktığı anda ise büyük bir coşku yaşandı.

İzmir'de 'Baba Parası' filmi oyuncularına yoğun ilgi! İzmir'de özel gala

Seyircilerle eğlenceli bir söyleşi yapan oyuncular, daha sonra seyircilerle tek tek fotoğraf çekildi.

İzmir'de 'Baba Parası' filmi oyuncularına yoğun ilgi! İzmir'de özel gala

"İZMİR'İ ÇOK SEVİYORUZ, GÖRDÜĞÜMÜZ KALABALIK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"
Filmin başrol oyuncusu Ahmet Kural, "Yeni yıla güzel bir komedi filmiyle başlamak ve seyircimizin de buna güzel bir tepki vermesi bizim için de çok güzel bir durum oldu. Çok mutluyuz, buraya her geldiğimizde böyle yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. İzmir'i çok seviyoruz, gördüğümüz kalabalık bizi çok mutlu etti. İnşallah fazla fazla gülerler. Filmde Kıbrıslı Selim karakterinin yanı sıra annesini de oynuyorum. O karakteri kısa bir süre filmde görüyoruz. Onu da ben canlandırmak istedim ve çok da güzel oldu, çok tatlı bir kadın oldum" dedi.

İzmir'de 'Baba Parası' filmi oyuncularına yoğun ilgi! İzmir'de özel gala

"HERKESİ ŞUBAT TATİLİNDE SİNEMALARA BEKLİYORUZ"
Filmin bir diğer başrol oyuncusu Murat Cemcir ise, "Filmde oynadığım Niyazi karakteri şu ana kadarki oynadığım en çok sevdiğim karakterlerden biri oldu. Filmde ayrıca hem Niyazi'nin babasını hem de Karun'un oğlunu oynadım. Benim için çok değişik bir tecrübe oldu. 80 yaşında bir adamı oynamak ve ağır bir plastik makyajla çalışmak çok zor oldu. Bütün İzmirlileri ve herkesi şubat tatilinde sinemalara bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz ve sizin bizi ne kadar çok sevdiğinizi iyi bildiğimiz için özellikle bu defa İzmir'e iki gün ayırdık. İnşallah bir dahaki filmde üç gün ayıracağız, iyi seyirler" diye konuştu.

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