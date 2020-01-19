İzmir'de 'Baba Parası' filmi oyuncularına yoğun ilgi! İzmir'de özel gala

"İZMİR'İ ÇOK SEVİYORUZ, GÖRDÜĞÜMÜZ KALABALIK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"
Filmin başrol oyuncusu Ahmet Kural, "Yeni yıla güzel bir komedi filmiyle başlamak ve seyircimizin de buna güzel bir tepki vermesi bizim için de çok güzel bir durum oldu. Çok mutluyuz, buraya her geldiğimizde böyle yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. İzmir'i çok seviyoruz, gördüğümüz kalabalık bizi çok mutlu etti. İnşallah fazla fazla gülerler. Filmde Kıbrıslı Selim karakterinin yanı sıra annesini de oynuyorum. O karakteri kısa bir süre filmde görüyoruz. Onu da ben canlandırmak istedim ve çok da güzel oldu, çok tatlı bir kadın oldum" dedi.