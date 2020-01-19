İzmir'de 'Baba Parası' filmi oyuncularına yoğun ilgi! İzmir'de özel gala

"HERKESİ ŞUBAT TATİLİNDE SİNEMALARA BEKLİYORUZ"

Filmin bir diğer başrol oyuncusu Murat Cemcir ise, "Filmde oynadığım Niyazi karakteri şu ana kadarki oynadığım en çok sevdiğim karakterlerden biri oldu. Filmde ayrıca hem Niyazi'nin babasını hem de Karun'un oğlunu oynadım. Benim için çok değişik bir tecrübe oldu. 80 yaşında bir adamı oynamak ve ağır bir plastik makyajla çalışmak çok zor oldu. Bütün İzmirlileri ve herkesi şubat tatilinde sinemalara bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz ve sizin bizi ne kadar çok sevdiğinizi iyi bildiğimiz için özellikle bu defa İzmir'e iki gün ayırdık. İnşallah bir dahaki filmde üç gün ayıracağız, iyi seyirler" diye konuştu.