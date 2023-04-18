  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü

İzmir'de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işe gitmek için kalkmayan oğlu ile tartışan baba pompalı tüfek ile ateş açtı. Öz babası tarafından vurulan Hüseyin K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:34 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:42
İzmir’de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işe kalkmadığı için oğluyla tartışan baba, öz oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü

İddiaya göre, A.M.K. (72) oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul Hasan Hüseyin K., (36) kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı.

İzmir’de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü

Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin K.'ya pompalı tüfek ile ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin K.'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de baba vahşeti! Öz oğlunu işe kalkmadığı için öldürdü

Cinayet zanlısı A.M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA