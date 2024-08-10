İzmir’de balıkçılar ’Vira Bismillah’ diyecek! Av sezonu için hazırlıklar başladı

"EGE'DE SARDALYA VE HAMSİNİN İYİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Denizden bu sene beklentilerinin iyi olduğuna işaret eden Aksoy, "Karadeniz'de bu sene palamut balığının bol olacağını işaretlerimize göre söylüyoruz. İnşallah çok bol olur. Vatandaş da ucuz yer. Ege'de de sardalya, hamsi tahminlerimize göre iyi olacak" ifadelerini aktardı.



"KARADENİZ'E GİDECEK TEKNEMİZ VAR"

Balıkçıların yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Aksoy, tersanede bakımı yapılan 10 tane daha balıkçının olduğunu vurguladı. Onların da bu ayın 15'ine kadar denize ineceklerini söyleyen Aksoy, şöyle devam etti:



"Tekneler, personelini alıp Güzelbahçe Limanı'ndan Ege'ye açılacaklar. Çalışmalar 15 Nisan'dan beri devam ediyor. Karadeniz'e gidecek teknemiz de var. Karadeniz'e palamut avına gidecek. Masraf çok olduğu için balıkçılar gitmek istemiyor ama ben gitmelerini söylüyorum. Allah herkese kaza bela vermeden hayırlı bir sezon geçirmesini nasip etsin. Sezonumuz hayırlı olsun."