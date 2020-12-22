İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

İzmir'in Urla ilçesinde, başı boş gezen ve daldan dala atlayan maymun görenleri şaşırttı. Maymunun birisine mi ait olduğu, evden mi kaçtığı yada ormanlık alanda mı yaşadığı ise bilinmiyor.