  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

İzmir'in Urla ilçesinde, başı boş gezen ve daldan dala atlayan maymun görenleri şaşırttı. Maymunun birisine mi ait olduğu, evden mi kaçtığı yada ormanlık alanda mı yaşadığı ise bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 14:32 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 14:32
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Çeşmealtı mevki Güvendik Mahallesi'ndeki bir evde çalışan işçiler, yanı başlarına kadar gelen maymunu gördü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

Oldukça şaşıran işçiler, maymunun nerden geldiğini anlamaya çalıştı. Maymunun yakalamak isteyen işçiler, maymunun saldırgan tavırlarını görünce korkudan yaklaşamadı.

İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

Daldan dala atlayan maymun, bu sırada bir evin çatısına çıktı. Evin çatısında uzun süre bekleyen maymun, daha sonra ormana doğru giderek gözden kayboldu.

İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı

Maymunun birisine mi ait olduğu, evden mi kaçtığı yada ormanlık alanda mı yaşadığı ise bilinmiyor.

İHA

İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı
İzmir'de başı boş gezen maymun görenleri şaşırttı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden dağıtılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden dağıtılıyor