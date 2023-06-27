İzmir'de bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet il il bayram namazı saatleri...

Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı yarın idrak edilecek. Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen Kurban Bayram öncesi en çok araştırılanların başında bayram namazı saatleri yer alıyor. Bayramı bulunduğu ilde ya da şehir dışında geçirecek olanlar 'Kurban Bayramı namazı saat kaçta?' sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet il il namaz saatlerini paylaştı. Peki İzmir'de bayram namazı saat kaçta? Muğla'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2023 il il Kurban Bayramı namazı saatleri...