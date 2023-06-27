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Haberler Galeri İzmir'de bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet il il bayram namazı saatleri...

İzmir'de bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet il il bayram namazı saatleri...

Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı yarın idrak edilecek. Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen Kurban Bayram öncesi en çok araştırılanların başında bayram namazı saatleri yer alıyor. Bayramı bulunduğu ilde ya da şehir dışında geçirecek olanlar 'Kurban Bayramı namazı saat kaçta?' sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet il il namaz saatlerini paylaştı. Peki İzmir'de bayram namazı saat kaçta? Muğla'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2023 il il Kurban Bayramı namazı saatleri...

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 09:06

İzmir’de bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet il il bayram namazı saatleri...

İzmir'de bayram namazı saat kaçta? Muğla ve Aydın'da bayram namazı saat kaçta kılacak? Arefe (arife) günü en çok merak edilenlerden olan namaz saatleri Diyanet tarafından açıklandı. İşte 2023 il il bayram namazı saatleri...

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İzmir’de bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet il il bayram namazı saatleri...

Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22 kılınacak.

İzmir’de bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet il il bayram namazı saatleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana 05.54, Adıyaman 05.41, Afyonkarahisar 06.09, Ağrı 05.17, Aksaray 05.56, Amasya 05.43, Ankara 05.57, Antalya 06.13, Ardahan 05.14, Artvin 05.18, Aydın 06.22,

İzmir’de bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet il il bayram namazı saatleri...

Balıkesir 06.18, Bartın 05.55, Batman 05.29, Bayburt 05.27, Bilecik 06.08, Bingöl 05.29, Bitlis 05.24, Bolu 06.00, Burdur 06.13, Bursa 06.12, Çanakkale 06.22, Çankırı 05.52, Çorum 05.47,

İzmir’de bayram namazı saat kaçta? 2023 Diyanet il il bayram namazı saatleri...

Denizli 06.18, Diyarbakır 05.33, Düzce 06.01, Edirne 06.18, Elazığ 05.35, Erzincan 05.31, Erzurum 05.23, Eskişehir 06.07,

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