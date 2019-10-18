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İzmir'de bin 45 uzman erbaş adayı terörle mücadele için yemin etti

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında eğitim gören bin 45 uzman erbaş adayı, terörle mücadele andı içti.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 13:05 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 13:05
İzmir'de bin 45 uzman erbaş adayı terörle mücadele için yemin etti

Foça ilçesindeki 6 aylık eğitim boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere eğitimi, harita bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele, silah bilgisi ve atış kurslarını başarıyla tamamlayan bin 45 uzman erbaş için alayda tören düzenlendi.

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İzmir'de bin 45 uzman erbaş adayı terörle mücadele için yemin etti

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, eğitimi başarıyla tamamlayanların Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaya hak kazandığını söyledi.

İzmir'de bin 45 uzman erbaş adayı terörle mücadele için yemin etti

Jandarmaların 24 saat esasına göre çalıştığına işaret eden Çitil, şunları kaydetti:

"Karşınızda adeta çelikten bir kale gibi dimdik ve görev heyecanı içinde bulunan bu yiğitler bugünden itibaren ülkemizin en ücra köşelerinde başta teröristle mücadele olmak üzere bütün suç örgütleri ve suçlularla amansız şekilde mücadele edeceklerdir.

İzmir'de bin 45 uzman erbaş adayı terörle mücadele için yemin etti

Bu kapsamda jandarma teşkilatının bir ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza, büyük bir özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzenini sağlayacaklardır. Kısacası yüce Türk milletinin istikbal ve istiklalini her hal ve şarta bu yiğitlerin koruyup kollayacağından eminim."

İzmir'de bin 45 uzman erbaş adayı terörle mücadele için yemin etti

Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın, mezun olan askerlerin başarılarından emin olduklarını belirterek, asker ailelerini de böyle evlatlar yetiştirdikleri için kutladığını ve teşekkür ettiğini dile getirdi.

Daha sonra eğitimlerde dereceye girenlere belgeleri verildi.

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