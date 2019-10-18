İzmir'de bin 45 uzman erbaş adayı terörle mücadele için yemin etti

Bu kapsamda jandarma teşkilatının bir ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza, büyük bir özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzenini sağlayacaklardır. Kısacası yüce Türk milletinin istikbal ve istiklalini her hal ve şarta bu yiğitlerin koruyup kollayacağından eminim."