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Haberler Galeri İzmir'de birçok ilçede 7 saat sular kesilecek! İZSU paylaştı bu ilçeler susuz kalacak

İzmir'de birçok ilçede 7 saat sular kesilecek! İZSU paylaştı bu ilçeler susuz kalacak

İZSU Bugün (15 Aralık Cuma) İzmir'de su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Yapılan duyuruya göre bugün birçok ilçede 7 saate varan su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerinde sular kesilecek?" ve "İzmir'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorularının yanıtını arıyor. Bugün İzmir'de Bayındır, Bornova, Güzelpahçe, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Urla'da sular kesilecek. İşte İzmir'de 15 Aralık Cuma su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 10:44 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 10:48

İzmir’de birçok ilçede 7 saat sular kesilecek! İZSU paylaştı bu ilçeler susuz kalacak

Bugün 15 Aralık Cuma İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 15 Aralık Cuma İzmir su kesintisi detayları..

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İzmir’de birçok ilçede 7 saat sular kesilecek! İZSU paylaştı bu ilçeler susuz kalacak

BAYINDIR ALANKÖY 15.12.2023 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de birçok ilçede 7 saat sular kesilecek! İZSU paylaştı bu ilçeler susuz kalacak

BORNOVA ATATÜRK 15.12.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de birçok ilçede 7 saat sular kesilecek! İZSU paylaştı bu ilçeler susuz kalacak

GÜZELBAHÇE ÇAMLI, YELKİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA 15.12.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de birçok ilçede 7 saat sular kesilecek! İZSU paylaştı bu ilçeler susuz kalacak

KINIK POYRACIK 15.12.2023 saat 08:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

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