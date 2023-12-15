İzmir'de birçok ilçede 7 saat sular kesilecek! İZSU paylaştı bu ilçeler susuz kalacak

İZSU Bugün (15 Aralık Cuma) İzmir'de su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Yapılan duyuruya göre bugün birçok ilçede 7 saate varan su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de hangi ilçelerinde sular kesilecek?" ve "İzmir'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorularının yanıtını arıyor. Bugün İzmir'de Bayındır, Bornova, Güzelpahçe, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Urla'da sular kesilecek. İşte İzmir'de 15 Aralık Cuma su kesintisinin detayları...