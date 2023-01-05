  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'de bu ilçelerde elektrikler kesilecek! 5 Ocak Perşembe 2023

İzmir'de bu ilçelerde elektrikler kesilecek! 5 Ocak Perşembe 2023

İzmir'de 5 Ocak Perşembe 2023 bugün elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de saat kaçta elektrikler kesilecek? İşte 5 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesntisi detayları...

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 09:43 Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 09:53
İzmir’de bu ilçelerde elektrikler kesilecek! 5 Ocak Perşembe 2023

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 5 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’de bu ilçelerde elektrikler kesilecek! 5 Ocak Perşembe 2023

BALÇOVA

05.01.2023 02:30 02:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK,TELEFRİK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,BARAJ ARITMA,TELEFERİK TESİSLERİ
05.01.2023 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI,KORUTÜRK,İNCİRALTI MAHALLELERİ,KOÇTAŞ, JEOTERMAL, ALMAN KONSOLOSLUĞU, TERMAL OTEL,DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ

İzmir’de bu ilçelerde elektrikler kesilecek! 5 Ocak Perşembe 2023

BAYRAKLI

05.01.2023 00:00 00:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR ÖRNEKKÖY,POSTACILAR,SOĞUKKUYU,YAMANLAR MAHALLESİ,76,1844/10,7374/2,7372,7599/5, 7610,7612,7613,7614,7616,7617,7622,7651/1,7651,7651/1,7651/6,7652,7653,7654,7658,7663,7664,7665,7666 SOKAKLAR,YELKEN PARK EVLERİ

İzmir’de bu ilçelerde elektrikler kesilecek! 5 Ocak Perşembe 2023

BERGAMA

05.01.2023 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT-DÜNDARLI TARIMSAL ALANLAR
05.01.2023 13:00 17:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SİNDEL, ARMAĞANLAR, GAYLAN MAHALLERİ VE CİVARI ÖZEL TRAFOLAR

İzmir’de bu ilçelerde elektrikler kesilecek! 5 Ocak Perşembe 2023

BORNOVA

05.01.2023 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA,PINARBAŞI MAHALLELERİ,63,69,69/1,2,3 77,79,81,83,82,84,86 SOKAKLAR VE CİVARI
05.01.2023 09:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6153,6147,4146,6152,6151,6155,6148 SOKAKLAR VE CİVARI
05.01.2023 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE BİRLİK MAHALLELERİ,GENÇLİK,FEVZİ ÇAKMAK,SÜVARİ CADDELERİ,ZİRAİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ,78, 80,155,156,157,158,159,161,162,162,165,166,169,170, 181 SOKAKLAR VE CİVARI
05.01.2023 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,KRİSTAL YAĞLARI TİCARET VE SANAYİ,
05.01.2023 13:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,OKUL,1454,1456,1537,1451,1541,1443,1410,1401,1456/2 SOKAKLAR VE CİVARI
05.01.2023 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOŞUKAVAK MAHALLESİ,4194-4255 SOKAKLAR VE CİVARI

  • SON DAKİKA