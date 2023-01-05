İzmir’de bu ilçelerde elektrikler kesilecek! 5 Ocak Perşembe 2023

BORNOVA
05.01.2023 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA,PINARBAŞI MAHALLELERİ,63,69,69/1,2,3 77,79,81,83,82,84,86 SOKAKLAR VE CİVARI
05.01.2023 09:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6153,6147,4146,6152,6151,6155,6148 SOKAKLAR VE CİVARI
05.01.2023 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE BİRLİK MAHALLELERİ,GENÇLİK,FEVZİ ÇAKMAK,SÜVARİ CADDELERİ,ZİRAİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ,78, 80,155,156,157,158,159,161,162,162,165,166,169,170, 181 SOKAKLAR VE CİVARI
05.01.2023 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,KRİSTAL YAĞLARI TİCARET VE SANAYİ,
05.01.2023 13:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,OKUL,1454,1456,1537,1451,1541,1443,1410,1401,1456/2 SOKAKLAR VE CİVARI
05.01.2023 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOŞUKAVAK MAHALLESİ,4194-4255 SOKAKLAR VE CİVARI