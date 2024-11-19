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Haberler Galeri İzmir'de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (19 Kasım Salı) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 19 Kasım Salı İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 19 Kasım Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

BORNOVA SERİNTEPE, ÇAMKULE, MERKEZ 19.11.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

ÇEŞME ÇİFTLİK 19.11.2024 saat 11:20 ile 16:20 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

KARŞIYAKA BAHARİYE, BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER, BOSTANLI, BELİRSİZ(KARŞIYAKA) 19.11.2024 saat 11:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

KEMALPAŞA ULUCAK 19.11.2024 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 sa

İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

KONAK HALKAPINAR, HİLAL, GÜNEY, YENİŞEHİR 19.11.2024 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

MENEMEN ATATÜRK 19.11.2024 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 19.11.2024 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

ÖDEMİŞ GÜNLÜCE 19.11.2024 saat 10:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.