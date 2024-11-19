İzmir'de bu ilçelerde oturanlar dikkat! 19 Kasım Salı sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (19 Kasım Salı) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 19 Kasım Salı İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 19 Kasım 2024 12:20 Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





