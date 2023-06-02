İzmir'de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Sular saatlerce gelmeyecek: Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Torbalı...

İzmir'de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Sular saatlerce gelmeyecek: Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Torbalı...

İZSU İzmir'de bugün 2 Haziran Cuma hangi ilçelerde suların kesileceğini paylaştı. Yapılan duyuruda İzmir'in Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Torbalı ve Urla ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 2 Haziran Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları..