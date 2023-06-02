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İzmir'de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Sular saatlerce gelmeyecek: Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Torbalı...
İzmir'de bu ilçelerde oturanlar dikkat! Sular saatlerce gelmeyecek: Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Torbalı...
İZSU İzmir'de bugün 2 Haziran Cuma hangi ilçelerde suların kesileceğini paylaştı. Yapılan duyuruda İzmir'in Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Torbalı ve Urla ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İşte 2 Haziran Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları..
Giriş Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 11:20
Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 11:24
İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. İzmirli vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintiler olacağını araştırıyor. İşte 2 Haziran Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ÇEŞME ILICA 02.06.2023 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA 02.06.2023 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR MENDERES, FATİH, HÜRRİYET, ATATÜRK 02.06.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GENERAL KAZIM ÖZALP 02.06.2023 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.