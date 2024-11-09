İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek! 9 Kasım su kesintisi ne zaman bitecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (9 Kasım Cumartesi) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 9 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 09 Kasım 2024 10:49 Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





