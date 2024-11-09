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İzmir'de bu ilçelerde sular kesilecek! 9 Kasım su kesintisi ne zaman bitecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (9 Kasım Cumartesi) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 9 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek! 9 Kasım su kesintisi ne zaman bitecek?

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 9 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek! 9 Kasım su kesintisi ne zaman bitecek?

BEYDAĞ MUTAFLAR 09.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek! 9 Kasım su kesintisi ne zaman bitecek?

BUCA İNKILAP 09.11.2024 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek! 9 Kasım su kesintisi ne zaman bitecek?

GAZİEMİR FATİH 09.11.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek! 9 Kasım su kesintisi ne zaman bitecek?

KONAK VEZİRAĞA, 19 MAYIS, HASAN ÖZDEMİR, YEŞİLDERE, KOCAKAPI, AKARCALI, YENİDOĞAN, KÜÇÜKADA, LALE 09.11.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek! 9 Kasım su kesintisi ne zaman bitecek?

MENEMEN GÖRECE 09.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek! 9 Kasım su kesintisi ne zaman bitecek?

ÖDEMİŞ HACIHASAN, TOSUNLAR, KEMER, YILANLI 09.11.2024 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de bu ilçelerde sular kesilecek! 9 Kasım su kesintisi ne zaman bitecek?

URLA YAĞCILAR 09.11.2024 saat 10:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 30 dakika su kesintisi olacaktır.