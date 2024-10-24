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Haberler Galeri İzmir'de bu saatler arasında elektrik kesilecek

İzmir'de bu saatler arasında elektrik kesilecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (24 Ekim Perşembe 2024) yaşanacak elektrik kesintisinin hangi ilçelerde olacağı ve kaç saat süreceği araştırılıyor. Vatandaşların aklındaki "Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" soruları GDZ Elektrik'in kesintiyi duyurmasıyla yanıt buldu. İşte 24 Ekim Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesilecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintileri olacak mı? Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesilecek

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çayır ( Çayırköy Ataman )

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

Güney ( Güney Köyü İç Yolu )

Demirdere ( Köy İçi Yolu )

Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Gerçekli ( Gerçekli küme evleri GERÇEKLİ KÜME EVLER Gerçekli Köyü İç Yolu Gerçekli Yolu )

Kışla ( kışla Kışlaköy Köyü İç Yolu )

Üçkonak ( ZEYTİNUCU KÜME EVLER )

Gereli

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Umurbey ( Samsun Cd. Fatih Cd. CUMHURİYET BEYAZIT )

Cumhuriyet ( ŞEHİT ÖZPOLAT Çetinkaya Sk. ATATÜRK )

Kesinti saati: 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( Can Yücel Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( Atatürk Cd. 1480. Sk. 1479. Sk. 1469. Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. )

Kesinti saati: 13:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesilecek

KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( Şehit Mustafa Akmansoy Cd. Şehit Mustafa Akmansoy Caddesi Mustafa İsmet İnönü MUSTAFA İSMET İNÖNÜ Mehmet Akif Ersoy 9258. Sk. 9254. Sk. 9250. Sk. 9223. Sk. 9221. Sk. 9219. Sk. 9217. Sk. 9212. Sk. 9210. Sk. 9193. Sk. 9191. Sk. )

Ulucak İstiklal ( Sıtkı Aydınel Cd. )

Kesinti saati: 9:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesilecek

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Kalabak ( Çeşme 1 Sk. Çevre Yolu Cd. Zeki Sk. Kalabak Köyü Hasan Ağa Sk. Göl Sk. KALABAK CUMHURİYET Merkez 1 Sk. Kuyular Sk. )

Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Hacıömerli Köyü Karakuyular Kümeevleri )

Kesinti saati: 9:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Horozgediği

Kesinti saati: 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesilecek

MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Tekeli Fevzi Çakmak ( 9021 sokak 9024/11 9024/4 poyraz sok 9026/1 9025 SOK 9021/2 sok Çiçek Sk. Çiftlik Sk. Zeytinlik Sk. Yıldız Sk. Yeşillik Sk. Yayla Sk. Türbe Sk. Toros Sk. Sıra Selvi Sk. Poyraz Sk. Piri Reis Sk. Petek Sk. Nehir Sk. Meriç Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Kızılırmak Sk. Karanfil Sk. Güneş Sk. Gelincik Sk. Gediz Sk. 9004/1 Meriç Sokak Ekrem Demirtaş Cd. Dicle Sk. Bayır Sk. Bahar Sk. Anafartalar Sk. 9002. Sk. 9027/2 9006 sokak 9020/2 9024/7 9020/3 9021/4 9012 sokak 9027 sokak 9020/9 9024/10 sokak 9024 sokak )

Tekeli Atatürk ( 9011/1 9003/1 Şehit Er İbrahim Kocagöbek Sk. Çayır Sk. Süleyman Çelebi Cd. Sakarya Pelin Sk. DÜZ OVA Osmangazi Sk. Osman Kibar Sk. Nene Hatun Sk. Namık Kemal Sk. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Laleli Sk. Haliç Sk. Gülistan Sk. Fırat Sk. Dumlupınar Sk. Demiryolu Sk. Dedeoğlu Sk. Cami Sk. Barboros Hayrettin Paşa Sk. 9015. Sk. 9013. Sk. 9011. Sk. 9009. Sk. 9007. Sk. 9003. Sk. 9001. Sk. 9034 9030 9030/6 9044/1 KAZIM KARABEKİR Cd 930/7 sk. Ahmet Kenan Tanrıkulu Cd. )

Çakaltepe ( isimsiz 85 )

Çileme ( Karakuyu KARAKUYU YOLU )

Karakuyu ( 7661 sokak 7661 7650 7655 karakuyu küme evleri Palamutarası 7662 Koy Yolu 7656 sokak 7657/2 sokak 7659 KARAKUYU 7653 7652 7654 7657 sokak )

Kaplancık

Pancar ( MENDERES YOLU )

Kesinti saati: 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: Özdere Cumhuriyet ( 3051/1 3012 3077. Sk. 3076/1. Sk. 3076. Sk. 3074. Sk. 3073. Sk. 3072. Sk. 3070. Sk. 3067. Sk. 3065. Sk. 3063. Sk. 3061. Sk. 3059. Sk. 3053. Sk. 3051. Sk. 3049 3047. Sk. 3046. Sk. 3045. Sk. 3041. Sk. 3039. Sk. 3037. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3034. Sk. 3032. Sk. 3078 3029. Sk. 3027. Sk. 3023. Sk. 3021. Sk. 3017. Sk. Şükrü Özkan Cd. ÖZDERE İZMİR ALİM OĞLU Adnan Alır Cd. 3136. Sk. 3134. Sk. 3132. Sk. 3130/1. Sk. 3130. Sk. 3117. Sk. 3108 Sk. 3107. Sk. 3106. Sk. 3092. Sk. 3091. Sk. 3090. Sk. 3086. Sk. 3084. Sk. 3083. Sk. 3082. Sk. 3081. Sk. 3080. Sk. 3062 sk 3078/1 3083 SK 3077 3059 3019 3017 3055 3104 3031 3102 3058 3050 SAHİL YOLU 3064 3083 3116 3114 3057 3009 3057/1 3015 3068 )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmalar

***

Kesinti yapılacak yerler: Çatalca ( 7424/1 Çatalca cd. 7407 sokak 7429 ÇATALCA CAD. 7406 7405 7410 sokak 7410 7406. Sk. 7427 Sk. 7429. Sk. Çatalca Cd. Çatalca Köyü Yolu 7422 sokak 7420 7419 7419 sokak 7425 sokak 7425 SOKAK 7428 )

Akçaköy ( Koy Yolu 853 Sk. ÇATALCA CADDESİ 7214 851 ÇATALCA 7215 851 SOKAK 851 sokak Yeniköy Yolu Cd. Yol )

Küner ( 802/2 820/2 sok. )

Kuyucak ( MENDERES-ORHANLI YOLU 7750 sokak 7751. Sk. 7753 Menderes-Orhanlı Sokak )

Barbaros ( 434 428 )

Dereköy ( pirentepe kümeevleri sokak 822 sokak 820/2 822 Pirentepe Küme Evleri pirentepe küme evleri pirentepe küme evleri sokak Pirentepe 807 sokak 807/1 sokak 7801/1 854 854 SOKAK 852 852 sokak 807/2 803/2. Sk. 805. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 854 Sk. 854 sok 854 sok. 820/2 sokak )

Yeniköy ( 7950 7980 sokak 7958 sokak 7951 sokak 7963 7951 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7976. Sk. 7976 Sk. 7982 7980 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7957 7953 7958 7961 sokak 7956 7954 7980/2 7957 sokak 7963 sok 7961 7950/1 7964 7967/1 )

Kesinti saati: 9:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Mithatpaşa ( 559. Sk. 561. Sk. 563. Sk. 565. Sk. Yol Özbakan Sk. 509. Sk. 510. Sk. 512. Sk. 513. Sk. OVA YOLU 557. Sk. 556. Sk. 558. Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları