İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesilecek

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: Çayır ( Çayırköy Ataman )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu Demirdere Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Demirdere ( Köy İçi Yolu )
Çamlıca ( Çamlıca Köyü İç Yolu )
Kesinti saati: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Gerçekli ( Gerçekli küme evleri GERÇEKLİ KÜME EVLER Gerçekli Köyü İç Yolu Gerçekli Yolu )
Kışla ( kışla Kışlaköy Köyü İç Yolu )
Üçkonak ( ZEYTİNUCU KÜME EVLER )
Gereli
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Umurbey ( Samsun Cd. Fatih Cd. CUMHURİYET BEYAZIT )
Cumhuriyet ( ŞEHİT ÖZPOLAT Çetinkaya Sk. ATATÜRK )
Kesinti saati: 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( Can Yücel Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. )
Kesinti saati: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Alsancak ( Atatürk Cd. 1480. Sk. 1479. Sk. 1469. Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. )
Kesinti saati: 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları