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İzmir'de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrikler kesilecek mi? Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 3 Ekim Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

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İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak ilçeler araştırıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 3 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: 9 Eylül ( 248. Sk. Çocuk Bahçesi İçi Yolu Çanakalle Asfaltı 256 242. Sk. 245. Sk. 8. 258 Sk. 247 Sk. 255. Sk. 252. Sk. 266 244 251 Sk. 250. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

***

Kesinti yapılacak yerler: İstiklal ( 7411 7434 Sk. 7407. Sk. )

Kesinti saati: 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler: Değirmendere ( 23 Nisan Cd. 2727 2734 2701/1 30 ağustos 2720 2713 ŞEHİT UZMAN JANDARMA MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ Çınar Sk. Sinema Sk. Seyit Bey Sk. MÜFTÜLER MUHİTTİN SUCU Mandıra Gç. KONAK ÇIKMAZI ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR KAŞIKÇI Kaygısız Sk. Kaygısız Gediz Sk. Emir Çk. DEMİRTAŞ DEĞİRMENDERE CAMİ Bahar Çk. 30 AĞUSTOS 2718 )

Göktepe ( Manisa Cd. Kırmahalle Yolu Sk. 2636 )

Emiralem Merkez ( 2602 Sk. HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN 2605 2623/1 2606 2601. Sk. 2603. Sk. 9 EYLÜL KURTULUŞ Alşen Sk. Defne Sk. Emek Sk. Fabrika Önü Sk. Geçit Bir Sk. Geçit İki Sk. Hasan İlhan Cd. Kemal Atatürk Cd. Koçak Çk. Köy İçi Küçük Çay Sk. Mor Menekşe Sk. Rabia Hızmay Sk. Samancı Hasan Ersoy Sk. Sümbül Sk. Türker Sk. Yeni Camii Sk. Çaylı Sk. İstasyon Sk. isimsizz111 Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd. )

Yayla ( 2518/1 2522 2539 2540/1 Çayıralanı Mevkii Küme Evleri 2359. Sk. 2501. Sk. 2502. Sk. 2505. Sk. 2506. Sk. 2509. Sk. 2513 2528. Sk. 2540. Sk. Faik Bey Sk. Hacı Hafız Sk. HASIR KALENBEDEN ÇIKMAZI Manisa Asfaltı Cd. Muhtar Mehmet Özkur Sk. Mustafa Çavuş Sk. Nergiz Sk. Çınarlı Kuyu Cd. İkiz Mezar Sk. Şehit Mehmet Çağlar Sk. Şehit Ramazan Mancak Sk. 2519 2542 2533 2540 2547 Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: B. Hayrettin Paşa ( Zeynel Yavuz Cd. 2260 2508 PAPATYA Cemalettin Aksu Cd. Enver Aktürk Cd. Gül Küme Evleri Sk. Karanfil Küme Evleri Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. 2521 2517 )

Bozköy

Yanıkköy

Yıldırım

Mermerli

Çavuş ( Çavuşköy Yanık Köy Yolu Sk. Çavuş Cd. Çanakkale Asfaltı )

Hatundere ( Hatundere Foça Yolu Sk. Eski Foça Yolu Sk. )

Fatih ( Helvacı Foça Yolu Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )

Kesinti saati: 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

NARLIDERE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Çatalkaya ( Çilek Sk. Demet Demet Sk. Maraba Maraba Sk. Şenel Sk. )

Kesinti saati: 9:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

SEFERİHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak yerler: Atatürk ( 5705. Sk. 5704. Sk. 5702. Sk. 5699. Sk. 5697. Sk. 5695. Sk. 5690. Sk. 5689. Sk. 5685. Sk. 5683. Sk. 5681. Sk. 5678. Sk. 5673. Sk. 5670. Sk. 5669. Sk. 5665. Sk. 5663. Sk. 5662. Sk. 5661. Sk. 5658. Sk. 5657. Sk. 5656. Sk. 5655. Sk. 5654. Sk. 5652. Sk. 5646. Sk. 5644. Sk. 5640. Sk. 5636. Sk. 5714 5716 5713 5682 5717 5691 5728 5745 5726 5709 5694 5721 5692 5730 5711 5741 5743 5672 5679 ESKİ KÖY YERLEŞİM YERİ 5794. Sk. 5793. Sk. 5792. Sk. 5791. Sk. 5790. Sk. 5789. Sk. 5788. Sk. 5786. Sk. 5785. Sk. 5784. Sk. 5783. Sk. 5782. Sk. 5781. Sk. 5780. Sk. 5779. Sk. 5778. Sk. 5777. Sk. 5776. Sk. 5774. Sk. 5773. Sk. 5772. Sk. 5771. Sk. 5770. Sk. 5769. Sk. 5768. Sk. 5766. Sk. 5764. Sk. 5763. Sk. 5762. Sk. 5760. Sk. 5759. Sk. 5754. Sk. 5752. Sk. 5748. Sk. 5746. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729. Sk. 5728. Sk. 5726. Sk. 5725. Sk. 5724. Sk. 5723. Sk. 5722. Sk. 5718. Sk. 5716. Sk. 5714. Sk. 5712. Sk. 5710. Sk. 5708. Sk. )

Cumhuriyet ( 5344. Sk. 5352 Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. KARAKOÇ 5393 5388 5369. Sk. 5361. Sk. 5359. Sk. 5357. Sk. 5354 Sk. 5351. Sk. 5350. Sk. 5350 5349. Sk. 5348 5346. Sk. 5342. Sk. 5338. Sk. 5336. Sk. 5334. Sk. 5295. Sk. 5196. Sk. 5193 5192. Sk. 5189. Sk. 5187. Sk. 5185. Sk. 5183. Sk. 5363 5358 5337 ÜRKMEZ ORHANLI YOLU )

Atatürk ( 5672 5679 5543 ESKİ KÖY YERLEŞİM YERİ 5794. Sk. 5793. Sk. 5792. Sk. 5791. Sk. 5790. Sk. 5789. Sk. 5788. Sk. 5786. Sk. 5785. Sk. 5784. Sk. 5783. Sk. 5782. Sk. 5781. Sk. 5780. Sk. 5779. Sk. 5778. Sk. 5777. Sk. 5776. Sk. 5774. Sk. 5773. Sk. 5772. Sk. 5771. Sk. 5770. Sk. 5769. Sk. 5768. Sk. 5766. Sk. 5764. Sk. 5763. Sk. 5762. Sk. 5760. Sk. 5759. Sk. 5754. Sk. 5752. Sk. 5748. Sk. 5746. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729. Sk. 5728. Sk. 5726. Sk. 5725. Sk. 5724. Sk. 5723. Sk. 5722. Sk. 5718. Sk. 5716. Sk. 5714. Sk. 5712. Sk. 5710. Sk. 5708. Sk. 5705. Sk. 5704. Sk. 5702. Sk. 5699. Sk. 5697. Sk. 5695. Sk. 5690. Sk. 5689. Sk. 5685. Sk. 5683. Sk. 5681. Sk. 5678. Sk. 5673. Sk. 5670. Sk. 5669. Sk. 5665. Sk. 5663. Sk. 5662. Sk. 5661. Sk. 5658. Sk. 5657. Sk. 5656. Sk. 5655. Sk. 5654. Sk. 5652. Sk. 5649 Sk. 5647 Sk. 5646. Sk. 5644. Sk. 5640. Sk. 5636. Sk. 5623. Sk. 5623 5621. Sk. 5619. Sk. 5617. Sk. 5617 Sk. 5615/1. Sk. 5615. Sk. 5614 5613. Sk. 5612 Sk. 5612 5610 Sk. 5609. Sk. 5608. Sk. 5607. Sk. 5605. Sk. 5603. Sk. 5602. Sk. 5601. Sk. 5600. Sk. 5599 5597 5595 5592. Sk. 5590. Sk. 5587 5586. Sk. 5584 Sk. 5582 5580 5578. Sk. 5578 Sk. 5576. Sk. 5574/1. Sk. 5574. Sk. 5572. Sk. 5572 5570 5565. Sk. 5558 5557. Sk. 5557 Sk. 5555. Sk. 5553. Sk. 5551. Sk. 5549. Sk. 5548. Sk. 5547. Sk. 5545. Sk. 5541 Sk. 5540. Sk. 5539. Sk. 5537. Sk. 5536 5535 5533 Sk. 5532. Sk. 5530. Sk. 5526. Sk. 5520 Sk. 5517. Sk. 5512 Sk. 5510. Sk. 5508 5505. Sk. 5504. Sk. 5503. Sk. 5502 5501. Sk. 5501 5515 SK 5614 SK 5514 SK 5714 5716 5713 5682 5717 5691 5728 5745 5726 5694 5721 5565 5692 5730 5711 5709 5618 5620 EKSENDERESİ 5583 5741 5743 5563 5613 5611 5604 5596 5645 )

Kavakdere

Kesinti saati: 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları