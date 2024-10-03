İzmir’de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak ilçeler araştırıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 3 Ekim Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak yerler: 9 Eylül ( 248. Sk. Çocuk Bahçesi İçi Yolu Çanakalle Asfaltı 256 242. Sk. 245. Sk. 8. 258 Sk. 247 Sk. 255. Sk. 252. Sk. 266 244 251 Sk. 250. Sk. )
Kesinti saati: 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: İstiklal ( 7411 7434 Sk. 7407. Sk. )
Kesinti saati: 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Kesinti yapılacak yerler: Değirmendere ( 23 Nisan Cd. 2727 2734 2701/1 30 ağustos 2720 2713 ŞEHİT UZMAN JANDARMA MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ Çınar Sk. Sinema Sk. Seyit Bey Sk. MÜFTÜLER MUHİTTİN SUCU Mandıra Gç. KONAK ÇIKMAZI ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR KAŞIKÇI Kaygısız Sk. Kaygısız Gediz Sk. Emir Çk. DEMİRTAŞ DEĞİRMENDERE CAMİ Bahar Çk. 30 AĞUSTOS 2718 )
Göktepe ( Manisa Cd. Kırmahalle Yolu Sk. 2636 )
Emiralem Merkez ( 2602 Sk. HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN 2605 2623/1 2606 2601. Sk. 2603. Sk. 9 EYLÜL KURTULUŞ Alşen Sk. Defne Sk. Emek Sk. Fabrika Önü Sk. Geçit Bir Sk. Geçit İki Sk. Hasan İlhan Cd. Kemal Atatürk Cd. Koçak Çk. Köy İçi Küçük Çay Sk. Mor Menekşe Sk. Rabia Hızmay Sk. Samancı Hasan Ersoy Sk. Sümbül Sk. Türker Sk. Yeni Camii Sk. Çaylı Sk. İstasyon Sk. isimsizz111 Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd. )
Yayla ( 2518/1 2522 2539 2540/1 Çayıralanı Mevkii Küme Evleri 2359. Sk. 2501. Sk. 2502. Sk. 2505. Sk. 2506. Sk. 2509. Sk. 2513 2528. Sk. 2540. Sk. Faik Bey Sk. Hacı Hafız Sk. HASIR KALENBEDEN ÇIKMAZI Manisa Asfaltı Cd. Muhtar Mehmet Özkur Sk. Mustafa Çavuş Sk. Nergiz Sk. Çınarlı Kuyu Cd. İkiz Mezar Sk. Şehit Mehmet Çağlar Sk. Şehit Ramazan Mancak Sk. 2519 2542 2533 2540 2547 Sk. )
Kesinti saati: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları