İzmir'de bu saatler arasında elektrik kesintisi olacak! İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin detayları...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrikler kesilecek mi? Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 3 Ekim Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...