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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Çarşamba hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Nisan Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:44 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:51
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerinde bugün (Çarşamba) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) güney ve güneybatı yönlerden bölge genelinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile bugün (Çarşamba)öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 14 Nisan Çarşamba
Günlük burç yorumları - 14 Nisan Çarşamba