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İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Pazartesi hava durumu...

Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor mu? Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Ağustos Pazartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:36

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Pazartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Pazartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık