İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 19 Ağustos Pazartesi hava durumu...

Son dakika haberleri... Yangın bölgelerinde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor mu? Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Ağustos Pazartesi hava durumu...