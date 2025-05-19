İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 19 Mayıs Pazartesi hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün (19 Mayıs) hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de bugün yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar yükselecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu, çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı+ geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. İşte 19 Mayıs Pazartesi hava durumu....

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 19 Mayıs 2025 09:04 Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





