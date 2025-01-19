İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur (21-75 kg/m2), Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu ile Rize ve Artvin'in 500-600 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.