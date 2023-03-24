İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 24 Mart Cuma hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin durumunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. İşte 24 Mart Cuma hava durumu...