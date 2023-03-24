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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 24 Mart Cuma hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 24 Mart Cuma hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin durumunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. İşte 24 Mart Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 08:41 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 08:44
İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 24 Mart Cuma hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 24 Mart Cuma hava durumu...

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 24 Mart Cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 24 Mart Cuma hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 24 Mart Cuma hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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