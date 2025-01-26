İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak Pazar hava durumu

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Bugün hangi illerde yağış bekleniyor? Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 26 Ocak Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 26 Ocak 2025 08:40 Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 08:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





