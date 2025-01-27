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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

Son dakika haberleri... İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu