İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

Son dakika haberleri... İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 27 Ocak Pazartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 27 Ocak 2025 08:47 Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 08:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





