İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 30 Haziran Cuma hava durumu...

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Özellikle bayram için farklı şehirlerde bulunanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji bugünün hava durumunu paylaştı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İşte 30 Haziran Cuma il il hava durumu...
Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 08:47 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 08:49