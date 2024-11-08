İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 8 Kasım Cuma hava durumu...

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? Ege'de hava bugün nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 8 Kasım Cuma hava durumu...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 08 Kasım 2024 08:36 Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 08:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





