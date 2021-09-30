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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı! 30 eylül perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı! 30 eylül perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri, Samsun'un batı ilçeleri, Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 30 eylül perşembe hava durumu....

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 08:52
İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı! 30 eylül perşembe hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı! 30 eylül perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı! 30 eylül perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı! 30 eylül perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu kesimleri ile Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı! 30 eylül perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

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