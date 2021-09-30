İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı! 30 eylül perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri, Samsun'un batı ilçeleri, Trabzon'un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 30 eylül perşembe hava durumu....