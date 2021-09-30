İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı! 30 eylül perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı