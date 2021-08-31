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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 31 Ağustos Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 31 Ağustos Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde hava sıcaklıkları artacak? Ege'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 31 Ağustos Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 09:12 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 09:14
İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! 31 Ağustos Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 31 Ağustos Salı hava durumu....

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İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! 31 Ağustos Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! 31 Ağustos Salı hava durumu...

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! 31 Ağustos Salı hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Toroslar mevkii ile Isprata çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! 31 Ağustos Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 31 Ağustos Salı
Günlük burç yorumları - 31 Ağustos Salı