İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! 31 Ağustos Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde hava sıcaklıkları artacak? Ege'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 31 Ağustos Salı hava durumu...