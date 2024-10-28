İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı | 28 Ekim Pazartesi hava durumu
Bugün İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Ege'de hava nasıl olacak? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 28 Ekim Pazartesi hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.