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Haberler Galeri İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı | 28 Ekim Pazartesi hava durumu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı | 28 Ekim Pazartesi hava durumu

Bugün İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Ege'de hava nasıl olacak? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 28 Ekim Pazartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı | 28 Ekim Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı | 28 Ekim Pazartesi hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı | 28 Ekim Pazartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı | 28 Ekim Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı | 28 Ekim Pazartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık